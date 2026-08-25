चेहरे पर लौटी मुस्कान! पंजाब पुलिस ने ढूंढ निकाले 110 गुम मोबाइल, जानिए कैसे आप भी पा सकते हैं अपना खोया फोन

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत बड़ी सफलता हासिल की है।

एसएसपी अभिमन्यु राणा की देखरेख में पुलिस की टेक्निकल टीम ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से लोगों के गुम हुए लगभग 110 मोबाइल फोन ट्रेस किए। इसके बाद एसपीडी अशोक मीणा और एसपीएच गुरिंदरजीत सिंह ने फोन मालिकों को कार्यालय बुलाकर उनके मोबाइल सुपुर्द कर दिए।

11 लाख रुपये हैं फोन की कीमत एसपीएच ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जनवरी 2022 से लेकर अब तक जिला पुलिस द्वारा कुल 1800 के करीब गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस करके उनके असली मालिकों को सौंपे जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग तीन करोड़ 11 लाख रुपये बनती है।