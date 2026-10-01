मुक्तसर में नशा तस्करों पर शिकंजा, प्रतिबंधित गोलियां और हेरोइन जब्त

संवाद सूत्र, मलोट (मुक्तसर)। जिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 70 प्रतिबंधित गोलियों व सात ग्राम हेरोइन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पहले मामले में थाना कबरवाला पुलिस के एएसआइ जसवीर सिंह ने गांव बोदीवाला के बस अड्डे पर पहुंचे, तो वहां मौजूद अमृतजोत सिंह, गुरविंदर सिंह, आत्मा सिंह, सरपंच धर्मवीर सिंह और बलजीत सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि ये तीनों युवक तेजधार हथियारों के साथ गांव में लूटपाट करने और नशा बेचने आए थे।

ग्रामीणों ने मिलकर इन तीनों आरोपितों को गुरविंदर सिंह के घर के बाहर दबोच लिया। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवकों की तलाशी ली, जिनके पास से तीन कापे, 70 प्रतिबंधित गोलियां और चार ग्राम हेरोइन बरामद की। मौके पर मौजूद इमरजेंसी 112 पुलिस की गाडी में पहुंचे पुलिा कर्मचारी आशीष कुमार ग्रोवर और अमनदीप ने आरोपितों को अपनी हिरासत में लिया।