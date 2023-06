मुक्तसर-बठिंडा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला; उपचार के दौरान मौत

Muktsar Road Accident तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। घटना वीरवार रात करीब नौ बजे मुक्तसर-बठिंडा हाईवे पर घटित हुई। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची थाना पुलिस चौकी दोदा की पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

मुक्तसर-बठिंडा हाईवे दर्दनाक हादसा, पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला; मौके पर मौत

दोदा (श्री मुक्तसर साहिब), संवाद सूत्र: तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। घटना वीरवार रात करीब नौ बजे मुक्तसर-बठिंडा हाईवे पर घटित हुई। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची थाना पुलिस चौकी दोदा की पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और शव का सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा कर परिवार को सौंप दिया है। मृतक की पहचान केवल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी दोदा के रूप में हुई है। पिकअप गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर जानकारी के अनुसार केवल सिंह काम से अपनी बाइक नंबर पीबी 30 9559 पर सवार होकर घर को लौट रहा था। रात करीब नौ बजे जब वह मुक्तसर-बठिंडा हाईवे पर पहुंचा तो यहां पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी नंबर पीबी 04 एसी 5182 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उपचार के दौरान मौत केवल सिंह के सड़क पर गिरने से गंभीर चोटें लगीं। उसे आसपास के लोगों की सहायता से दोदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक सेहत सुविधा देकर मुक्तसर के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जख्मों की ताब न सहते हुए केवल सिंह की मुक्तसर में उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर घटना स्थल से पिकअप गाड़ी चालक फरार हो गया। चालक के खिलाफ होगी कार्रवाई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी दोदा से एएसआई अमरीक सिंह पहुंचे और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू की। एएसआइ अमरीक सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पिकअप गाड़ी चालक की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया केवल सिंह मजदूरी का काम करता है। उसकी तीन बेटियां व एक बेटा है। बेटियां बड़ी हैं। घर में कमाने वाला केवल सिंह ही था। उसकी मौत से परिवार को काफी बड़ा झटका लगा है। चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya