Lambi News: सुखबीर बादल ने आपदा में लोगों का दिया साथ, बाढ़ पीड़ितों के लिए तीन ट्रक हरा चारा किया रवाना

सुखबीर बादल ने आपदा में लोगों का दिया साथ, बाढ़ पीड़ितों के लिए तीन ट्रक हरा चारा किया रवाना

लंबी, संवाद सूत्र। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को बादल गांव से बाढ़ पीड़ितों के लिए तीन ट्रक हरा चारा रवाना किया। उन्होंने कहा कि वह खुद पिछले कुछ दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ रहे और इस आपदा में लोगों का साथ दिया। हरे चारे की गांठे बिजवाई उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि जहां लोगों की हौसला अफजाई की जरूरत है। वहीं जरूरतमंदों के लिए राशन और अन्य सामान के साथ साथ जानवरों के लिए हरे चारे की भी आवश्यकता है। इसलिए शिरोमणि अकाली दल के जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र श्री मुक्तसर साहिब के पूर्व विधायक कंवलजीत सिंह रोजी बरकंदी के प्रयासों से हरे चारे की 450 गांठें विभिन्न स्थानों पर भेजी जा रही हैं। फिरोजपुर और पटियाला भेजी गए हरे चारे बादल ने अन्य नेताओं से अपील की इसी तरह की गतिविधियां जारी रखें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल अन्य वस्तुओं की भी व्यवस्था कर रहा है। इस अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब के पूर्व विधायक रोजी बरकंदी ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के प्रयासों से उन्होंने और उनके साथियों ने 450 चारे की गांठें बनाकर अलग-अलग जिलों फिरोजपुर व पटियाला में भेजी है।

Edited By: Nidhi Vinodiya