पंजाब के मुक्तसर में कैंटर की टक्कर से पति की मौत, पत्नी घायल; ड्राइवर पर केस दर्ज

संवाद सूत्र, मलोट। गांव बोदीवाला खड़क सिंह क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और पति को घसीटते हुए आगे ले गया, जिससे इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कैंटर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शिकायतकर्ता रचना रानी पत्नी राम दास, निवासी गांव बोदीवाला खड़क सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 30 सितंबर को अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव बोदीवाला से मलोट आ रही थी। जब वे जीटी रोड पर चढ़कर थोड़ा मलोट की तरफ गए, तो सामने से आ रहे एक अज्ञात कैंटर जिसे कोई अज्ञात चालक चला रहा था, ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क के एक साइड पर गिर पड़ी और कैंटर उसके पति को घसीटते हुए आगे ले गया।