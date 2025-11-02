आज मुक्तसर आएंगे CM भगवंत मान, 138 करोड़ के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत; सीवर-स्वच्छ पानी की समस्या होगी दूर
मुख्यमंत्री भगवंत मान मुक्तसर में 138.83 करोड़ रुपये की अमृत-2.0 परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना में सीवरेज और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार शामिल है, जिससे शहर के 10501 घरों को लाभ होगा। पुरानी सीवरेज व्यवस्था को सुधारा जाएगा और नए क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा प्रदान की जाएगी।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। अमृत-2.0 परियोजना के तहत मुक्तसर शहर की पुरानी सीवर और जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और नए क्षेत्र में सीवर और जल आपूर्ति पाइप बिछाने के लिए 138.83 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान मुक्तसर में आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री मान के मुक्तसर में पहुंचने का समय दोपहर एक बजे का रखा गया है। वह गुरु गोबिंद सिंह खेल मैदान में पहुंचेंगे और यहां वह प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद इकट्ठ को संबोधित करेंगे।
विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की आमद को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज मैं कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलिश सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचा था।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत सीवरेज के लिए 90.68 करोड़ और जलापूर्ति के लिए 48.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। शहर में लगभग 149.67 किलोमीटर सीवर लाइन और तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (कुल क्षमता 17.9 एमएलडी) और 7 नंबर पंपिंग स्टेशन हैं।
मुक्तसर एक घनी आबादी वाला शहर है, यहां का सीवरेज सिस्टम काफी पुराना है और अपनी मियाद पूरी कर चुका है, जिस कारण सीवरेज जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा शहर की कुछ नई बस्तियां सीवरेज सुविधा से वंचित हैं। पंजाब सरकार ने पुराने सीवरेज सिस्टम के सुधार और नए विकसित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए 90.68 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के 10501 घरों और 52505 निवासियों को मिलेगा।
काका बराड़ ने बताया कि मुक्तसर शहर की जल आपूर्ति योजना नहरी पानी पर आधारित है और शहर में लगभग 219.00 किलोमीटर लंबी जल आपूर्ति पाइपलाइन (वितरण प्रणाली) बिछाई गई है। शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 29.46 एमएलडी क्षमता वाले चार जल उपचार संयंत्र और नौ टैंकियां हैं। शहर में मुख्य जलघर कोटकपूरा रोड, टिब्बी साहिब रोड और चक बीड़ सरकार में बने हुए हैं।
विधायक ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य सड़कों और नगर कौंसिल की खोदी जाने वाली गलियों के पुनर्निर्माण के लिए 17.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ऐतिहासिक शहर श्री मुक्तसर साहिब की सीवरेज और पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।