    'धक्केशाही बर्दाश्त नहीं', पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग करने के मामले में CM मान ने BJP के फैसले की निंदा की

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुक्तसर में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग करने और पंजाब की भागीदारी समाप्त करने के भाजपा के फैसले की कड़ी निंदा की। 

    पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग करने के मामले में CM मान ने BJP के फैसले की निंदा की। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुक्तसर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुक्तसर में रविवार को जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।

    अपने संबोधन में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को भंग कर और उसमें पंजाब की भागीदारी समाप्त करने के बीजेपी के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं।

    सीएम मान ने कहा कि हम पंजाब के साथ किसी भी तरह की धक्केशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

