वंदे मातरम् के अपमान पर पंजाब में BJP का हल्ला बोल, बैरिकेड तोड़ राजा वड़िंग के घर का किया घेराव; माहौल तनावपूर्ण

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के कथित अपमान के विरोध में भाजपा नेताओं और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम श्री मुक्तसर साहिब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग की रिहायश का घेराव किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह भंगेवाला की अगुवाई में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वंदे मातरम के अपमान को लेकर अपना रोष जताया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राजा वड़िंग की रिहायश की ओर जाने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। हालांकि, प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद भाजपा नेता राजा वड़िंग की कोठी तक पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ओर से वंदे मातरम का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और ऐसी हरकतों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया।

इस दौरान राजा वड़िंग भी अपनी रिहायश पर मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को अंदर बुलाया और उनके लिए पानी तथा मिठाई मंगवाई, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वड़िंग और भाजपा नेताओं के बीच वंदे मातरम को लेकर बहस शुरू हो गई।

कांग्रेस का इतिहास देश के लिए किए गए बलिदानों से भरा हुआ राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश के लिए किए गए बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं से वंदे मातरम सुनाने के लिए भी कहा।