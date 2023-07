Muktsar: आइलेट्स व इमिग्रेशन सेंटरों पर अधिकारियों की रेड, लाइसेंस नहीं मिलने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

Muktsar बिना लाइसेंस व फायर एनओसी के चल रहे आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरों पर तहसीलदार के नेतृत्व में 11 आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरों की चेकिंग की गई। बता दें कि मलोट में 30 आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरो में से केवल 11 के पास ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है।

आइलेट्स व इमिग्रेशन सेंटरों पर अधिकारियों की रेड, लाइसेंस नहीं मिलने वालों पर कार्रवाई के निर्देश : जागरण

Your browser does not support the audio element.

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता: दैनिक जागरण की ओर से मलोट में बिना लाइसेंस व फायर एनओसी के चल रहे आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरों को लेकर लगातार प्रकाशित किए गए समाचार पत्रों के बाद प्रशासन जाग उठा है। वीरवार को तहसीलदार के नेतृत्व में 11 आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरों की चेकिंग की गई। बता दें कि मलोट में 30 आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरो में से केवल 11 के पास ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है। जबकि अधिकतर के पास लाइसेंस नहीं है। वीरवार को सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई चेकिंग दोपहर के तीन बजे तक चली। इस दौरान देखने में आया कि कई आईलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरो ने फायर ब्रिगेड की एनओसी लेने के लिए फायर ब्रिगेड की दरखास्त तो दी है लेकिन मौके पर ज्यादा सेंटरों के पास लाइसेंस व एनओसी नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रूही दुग के निर्देशों पर एसडीएम मलोट की ओर से बनाई गई एक पांच सदस्यीय टीम ने तहसीलदार व ईओ के नेतृत्व में मलोट में चल रहे आइलेट्स सेंटरों में रेड की। अधिकतर के पास लाइसेंस व फायर एनओसी नहीं थी। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा और सेंटर बंद करने के निर्देश दिए। मलोट के तहसीलदार जसपाल सिंह बराड़ ने बताया कि काफी शिकायतें मिल रही थीं। मलोट में इस समय लगभग 30 आइलेट्स सेंटर चल रहे हैं जिनकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अधिकतर के पास न तो लाइसेंस है और न ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एक और तथ्य सामने आ रहा है। कई संचालकों ने लाइसेंस कहीं और जगह का ले रखा है और सेंटर कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है। कइयों ने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए हैं। सेंटर संचालकों से रिकार्ड मांगा गया है। रिकार्ड पेश करने के बाद गैर कानूनी ढंग से चल रहे सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। जब तक यह लाइसेंस पेश नहीं करते, तब तक सेंटर बंद रहेंगे। टीम में ईओ जगसीर सिंह धारीवाल, एसडीएम के रीडर राकेश कुमार, तहसीलदार के रीडर गुरमीत पाल, फायर आफिसर बलजीत सिंह शामिल थे।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN