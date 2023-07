मलोट-डबवाली नेशनल हाईवे पर पैदल घर जा रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत

मुक्तसर साहिब में दर्दनाक हादसा हो गया। मलोट -डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम से पैदल ही घर लौट रहे एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। जिस कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार रात नौ बजे की है। परिवार को शव सुबह सड़क पर मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मलोट-डबवाली नेशनल हाईवे पर पैदल घर जा रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचला

Your browser does not support the audio element.

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल, एक अज्ञात वाहन ने एक मजदूर को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, मलोट -डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम से पैदल ही घर लौट रहे एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। जिस कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुबह हाईवे पर पड़ा मिला शव घटना शनिवार रात नौ बजे की है। परिवार को शव सुबह सड़क पर मिला। मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह (25) पुत्र गुरजंट सिंह निवासी अबुल खुराना के रूप में हुई है। मृतक पांच भाई बहन हैं, जिनमें से गुरप्रीत सबसे छोटा था और अभी कुंवारा था। परिवार काफी गरीब है। जानकारी के अनुसार गुरप्रीत रोजाना की तरह काम पर गया हुआ था। काम से पैदल लौट रहा था युवक शनिवार की रात करीब नौ बजे वह पैदल ही काम से लौट रहा था। जब वह गांव अबुल खुराना के पास पहुंचा तो वहां उसे किसी अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। वह घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा रहा। रात किसी को पता न चलने के कारण घायल अवस्था में उसकी वहीं पर मौत हो गई। परिवार पूरी रात उसे ढूंढता रहा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव सुबह तड़के गांव के मुख्य मार्ग हाईवे पर उसका शव पड़ा मिला। उधर सूचना मिलने पर थाना सिटी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। परिवार के बयान लिए जा रहे हैं।

Edited By: Preeti Gupta