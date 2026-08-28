मोगा में तहसीलदार से गाली-गलौज के बाद हाथापाई, युवक ने फाड़ी कमीज

राजकुमार राजू, मोगा। मोगा तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक पर तहसीलदार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, हाथापाई करने और उनकी कमीज फाड़ने का आरोप लगा। घटना के बाद तहसीलदार मनिंदर सिंह ने मामले की शिकायत थाना सिटी वन पुलिस को दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, तहसीलदार मनिंदर सिंह शुक्रवार को तहसील कार्यालय में अपने नियमित सरकारी कार्य निपटा रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपना निजी काम करवाने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचा। बताया जा रहा है कि युवक से उसके काम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। विभागीय नियमों के अनुसार दस्तावेजों की जांच के बाद ही उसके मामले में आगे की कार्रवाई की जानी थी।

तहसीलदार मनिंदर सिंह के अनुसार, दस्तावेज मांगे जाने की बात को लेकर युवक कथित तौर पर भड़क गया। आरोप है कि युवक ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। तहसीलदार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि बहस बढ़ने के बाद युवक ने उनके साथ हाथापाई की। इसी दौरान उनकी कमीज भी फट गई।

घटना के बाद तहसील कार्यालय में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तहसीलदार की ओर से कार्रवाई के लिए शिकायत देने के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू की है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता के बयान, मौके की परिस्थितियों और अन्य उपलब्ध तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष के आरोप को जांच पूरी होने से पहले अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।