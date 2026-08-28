Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मोगा में तहसीलदार से गाली-गलौज के बाद हाथापाई, युवक ने फाड़ी कमीज

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:03 PM (IST)

मोगा तहसील कार्यालय में एक युवक ने कथित तौर पर तहसीलदार मनिंदर सिंह से गाली-गलौज और हाथापाई की, उनकी कमीज भी फाड़ दी।

तहसीलदार से हाथापाई का आरोप, युवक ने फाड़ी कमीज।

तहसीलदार से हाथापाई का आरोप, युवक ने फाड़ी कमीज।

HighLights

  1. मोगा तहसीलदार मनिंदर सिंह पर युवक ने किया हमला

  2. दस्तावेज मांगने पर युवक ने की गाली-गलौज, हाथापाई

  3. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की, सुरक्षा पर सवाल

राजकुमार राजू, मोगा। मोगा तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक पर तहसीलदार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, हाथापाई करने और उनकी कमीज फाड़ने का आरोप लगा। घटना के बाद तहसीलदार मनिंदर सिंह ने मामले की शिकायत थाना सिटी वन पुलिस को दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, तहसीलदार मनिंदर सिंह शुक्रवार को तहसील कार्यालय में अपने नियमित सरकारी कार्य निपटा रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपना निजी काम करवाने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचा। बताया जा रहा है कि युवक से उसके काम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। विभागीय नियमों के अनुसार दस्तावेजों की जांच के बाद ही उसके मामले में आगे की कार्रवाई की जानी थी।

तहसीलदार मनिंदर सिंह के अनुसार, दस्तावेज मांगे जाने की बात को लेकर युवक कथित तौर पर भड़क गया। आरोप है कि युवक ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। तहसीलदार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि बहस बढ़ने के बाद युवक ने उनके साथ हाथापाई की। इसी दौरान उनकी कमीज भी फट गई।

घटना के बाद तहसील कार्यालय में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तहसीलदार की ओर से कार्रवाई के लिए शिकायत देने के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू की है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता के बयान, मौके की परिस्थितियों और अन्य उपलब्ध तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष के आरोप को जांच पूरी होने से पहले अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उधर, सरकारी कार्यालय में अधिकारी के साथ कथित हाथापाई की घटना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। घटना ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।