पंजाब के इस गांव ने पेश की मिसाल, मुफ्त में छुड़ा रहे नशा; पूरी तरह ठीक होने पर देंगे 1100 रुपये
मोगा के तोता सिंह वाला गांव ने नशे के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर एंटी-ड्रग कमेटी बनाई है।
HighLights
तोता सिंह वाला में नशे के खिलाफ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
एंटी-ड्रग कमेटी का गठन, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा पर जोर
रन सिंह कला में नशामुक्त युवाओं को मुफ्त इलाज, ₹1100 सहायता
जागरण संवाददाता, मोगा। जिले के गांव तोता सिंह वाला की ग्राम पंचायत और गांववासियों ने चिट्टा पीने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत ने कहा कि नशे के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है।
इसे रोकना जरूरी है। पंचायत और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में चोरों ने कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पंचायत की ओर से गांव में एंटी-ड्रग कमेटी का भी गठन किया गया है, ताकि गांव का माहौल सुरक्षित बना रहे और सरकारी संस्थानों की संपत्ति की रक्षा की जा सके। मोगा जिले का ही रन सिंह कला गांव पूरी तरह से नशामुक्त हो गया है।
इस गांव में ग्राम पंचायत ने ही पहल करके लोगों को नशे से दूर किया। नशा करने वाले युवाओं को निश्शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया और पूर्ण स्वस्थ होने तक 1,100 रुपये की राशि उन्हें पोषित भोजन करने के लिए दी जाती है।