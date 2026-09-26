मोगा में तेज रफ्तार टिप्पर ने ली कार सवार की जान, ड्राइवर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के गांव घलकलां के नजदीक शुक्रवार को सुबह एक तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आने से कार सवार की मौत होने के मामले में थाना सदर की पुलिस द्वारा टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

थाना सदर के सहायक थानेदार लखवीर सिंह ने कहा कि परमिंदर कौर पत्नी संदीप सिंह निवासी शिमलापुरी लुधियाना ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि 25 सितंबर को सांय छह बजे के करीब मेरा पति संदीप सिंह उसे लेने के लिए किल्ला नौ फरीदकोट में अपनी स्विफ्ट कार पर आ रहा था।

जैसे ही वह मोगा के गांव घलकलां के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में एक तेज रफ्तार टिप्पर के चालक बूटा सिंह निवासी गांव अम्मीवाला मोगा ने कार में टक्कर मार दी। जिससे उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई तथा गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी सूचना उन्हें मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।