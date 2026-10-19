पंजाब के मोगा में विदेशी नंबर से फिरौती की मांग, पिता-पुत्र से मांगे 50 लाख रुपये; एक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के गांव जनेर में एक व्यक्ति और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फिरौती की मांग विदेशी मोबाइल नंबर से फोन करके की गई।

पीड़ित परमिंदर सिंह की शिकायत पर थाना कोटइसे खां की पुलिस ने दोआरोपियों गुरचेत सिंह निवासी गांव भंगाला, थाना पट्टी, जिला तरनतारन, हाल आबाद विदेश और लवप्रीत सिंह उर्फ लब्भू निवासी गांव भंगाला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि फिरौती मांगने के पीछे क्या कारण था। वॉट्सऐप के जरिए मिली धमकी पुलिस को दी शिकायत में गांव जनेर निवासी परमिंदर सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर को उसके बेटे गुरमिंदर सिंह के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का विदेशी नंबर +44 7878 737692 से फोन आया था। फोन करने वाले ने गुरमिंदर सिंह से उसके पिता परमिंदर सिंह का वॉट्मोटऐप मोबाइल नंबर मांगा। इसके बाद गुरमिंदर सिंह ने अपने पिता का नंबर उसे दे दिया।

शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद अज्ञात व्यक्ति ने परमिंदर सिंह के मोबाइल नंबर पर फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। आरोप है कि फिरौती की रकम नहीं देने पर फोन करने वाले ने परमिंदर सिंह और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोटइसे खां की पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गुरचेत सिंह और लवप्रीत सिंह उर्फ लब्भू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है।