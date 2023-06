मोगा जा रहे बुजुर्ग दंपती की नहर में कार गिरने से मौत, पुलिस के गोताखोर लगा निकलवाए शव

दोराहा के गांव गुरथली पुल नहर के पास एक कार नहर में गिरने से दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से कार और शव बाहर निकाले। पुलिस ने उनके परिवार वालों को सूचित किया। पुलिस के अनुसार मृतकों के परिवार वालों के पहुंचने पर अगली कार्यवाही की जाएगी।

Moga News: नहर में कार गिरने से बुजुर्ग दंपती की मौत, पुलिस ने गोताखोर लगा निकलवाए शव

Your browser does not support the audio element.

दोराहा, संवाद सूत्र। दोराहा के गांव गुरथली पुल नहर के पास एक कार नहर में गिरने से दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से कार और शव बाहर निकाले। मृतक मोगा के रहने वाले थे। पुलिस ने उनके परिवार वालों को सूचित किया। पुलिस के अनुसार मृतकों के परिवार वालों के पहुंचने पर अगली कार्यवाही की जाएगी। मोगा जा रहा थे दंपत्ति पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरमेल सिंह (निवासी करतार नगर, मोगा) अपनी पत्नी के साथ अल्टो कार (पीबी 15 ई 8529) में दोराहा साइड से मोगा की तरफ जे रहे थे। गुरमेल सिंह कार स्वयं चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियोंं के अनुसार कार चालक गुरमेल सिंह गुरथली पुल के पास पहुंचे तो वहां से गलत रोड पर चले गए। जब उन्होंने कार हैक करके लौटने की कोशिश की तो उसी समय कार अनियंत्रित होकर नहर में लुढ़क गई। कार में ही मिली पति पत्नी की लाशें सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने कार नहर में गिरती देखी तो शोर मचाया और आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस तत्काल दोराहा से गोताखोरों को साथ ले नहर में पहुंची और कार की तलाश शुरू की। आधार कार्ड से हुई पहचान गोताखोरों ने गाड़ी को रस्से की मदद से बाहर निकाला। अल्टो कार में ही गुरमेल सिंह व उसकी पत्नी मलकीत कौर की लाशें मिली। जिसके बाद पुलिस ने कार की जांच की और उनके आधार कार्ड की मदद से पता चला कि वह मोगो के रहने वाले हैं। स्थानीय अस्पताल में रखवाए शव उसके बाद उनके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। दोराहा पुलिस थाना के एसएचओ विजय कुमार ने कहा कि परिवार के लोगों के पहुंचने पर अगली कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल शवों को स्थानीय अस्पताल में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya