मोगा अस्पताल में बुपिनोरफिन गोलियों की चोरी, पुलिस ने दो आरोपी किए गिरफ्तार

राज कुमार राजू, मोगा। मोगा के मथुरादास सिविल अस्पताल से 20 अक्टूबर को हुई बुपिनोरफिन गोलियों की चोरी का पुलिस ने 16 दिनो की मशक्कत के बाद पर्दा फ़ाश कर दिया है पुलिस ने गोलियों को चोरी करने के आरोप में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है जिनको वीरवार दोपहर बाद अदालत में पेश करके रिमांड लेने के उपरांत आगामी पूछताछ की जाएगी।

इस संबंध में डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता की प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल परिसर से 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11 हजार गोलियां बुपिनोरफिन चोरी हो गई थी जिसके संबंध में स्टोर के इंचार्ज ने 22 अक्टूबर को उनके पास शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके उपरांत पुलिस ने केस दर्ज किया था पुलिस ने टेक्निकल ढंग समेत टीम में बनाकर चोरी की घटना का पता लगाने के लिए काम किया।