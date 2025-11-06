मोगा अस्पताल में बुपिनोरफिन गोलियों की चोरी, पुलिस ने दो आरोपी किए गिरफ्तार
मोगा के मथुरादास सिविल अस्पताल से बुपिनोरफिन गोलियों की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। राजकुमार उर्फ बब्बू और बूटा सिंह नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की गई 11,000 गोलियों में से 8940 गोलियां बरामद की हैं। आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी।
राज कुमार राजू, मोगा। मोगा के मथुरादास सिविल अस्पताल से 20 अक्टूबर को हुई बुपिनोरफिन गोलियों की चोरी का पुलिस ने 16 दिनो की मशक्कत के बाद पर्दा फ़ाश कर दिया है पुलिस ने गोलियों को चोरी करने के आरोप में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है जिनको वीरवार दोपहर बाद अदालत में पेश करके रिमांड लेने के उपरांत आगामी पूछताछ की जाएगी।
इस संबंध में डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता की प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल परिसर से 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11 हजार गोलियां बुपिनोरफिन चोरी हो गई थी जिसके संबंध में स्टोर के इंचार्ज ने 22 अक्टूबर को उनके पास शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके उपरांत पुलिस ने केस दर्ज किया था पुलिस ने टेक्निकल ढंग समेत टीम में बनाकर चोरी की घटना का पता लगाने के लिए काम किया।
इस दौरान बुधवार को उनको सूचना मिली कि चोरी की घटना को अंजाम अस्पताल से कबाड़ बटोरने वाले राजकुमार उर्फ बब्बू तथा क्वार्टर नंबर दो में रहने वाली दर्ज कर महिला के पति बूटा सिंह ने दिया है तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके चोरी हुई गोलियों में से 8940 गोलियां बरामद कर ली है पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनको वीरवार को दोपहर बाद अदालत में पेश करने के उपरांत रिमांड लेकर आगामी पूछताछ की जाएगी की बकाया गोलियां कहां है या किसी को बची है इसका पता लगाया जाएगा।
राजू
