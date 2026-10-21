पंजाब के मोगा में जनता फर्नीचर शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के अकालसर रोड पर बुधवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शॉर्ट सर्किट के कारण जनता फर्नीचर के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और शोरूम में रखा फर्नीचर इसकी चपेट में आ गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे शोरूम में लपटें उठने लगीं। हादसे में शोरूम में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार, अकालसर रोड स्थित जनता फर्नीचर के शोरूम में बुधवार देर शाम अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। शुरुआत में आग सीमित क्षेत्र में थी, लेकिन शोरूम में बड़ी मात्रा में फर्नीचर और अन्य सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

कुछ ही देर में आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन से चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान आसपास की इमारतों और दुकानों तक लपटें पहुंचने से रोकने के प्रयास भी किए गए, ताकि आग और अधिक नुकसान न पहुंचा सके।

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोरूम में रखा फर्नीचर बुरी तरह जल गया। आग बुझने के बाद शोरूम के अंदर सामान जली हुई हालत में पड़ा था। इस घटना के कारण कारोबारी को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।