दो साल पुराने हत्या के मामले में मोगा कोर्ट में हुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 17 जुलाई तक मिली रिमांड

दिसंबर 2021 में नगर निगम के डिप्टी मेयर अशोक धमीजा के भाई जतिंदर धमीजा व सुनील धमीजा पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने शनिवार को अदालत में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पुलिस ने अदालत में बिश्नोई को भी पेश किया। उसे 17 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दो साल पुराने हत्या के मामले में मोगा कोर्ट में हुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी

मोगा, जागरण संवाददाता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को शनिवार यानी आज 2021 के एक मामले में मोगा कोर्ट में पेश किया गया। धारा 307 के एक मामले में मोगा पुलिस बठिंडा जेल से बिश्नोई को भारी सुरक्षा में लेकर अदालत पहुंची। कोर्ट में बिश्नोई के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। वहीं, आरोप पत्र दायर होने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 17 जुलाई तक ज्यूडिशियल रिमांड यानी न्यायिक हिरासत पर बठिंडा जेल भेज दिया गया है। क्या था पूरा मामला जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले के हत्या करने के प्रयास में लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को डिमांड पर बस बठिंडा जेल से लेकर आई थी। दरअसल, दिसंबर 2021 में नगर निगम के डिप्टी मेयर अशोक धमीजा के भाई जतिंदर धमीजा व सुनील धमीजा पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। वहीं, आज कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

