Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोगा में सिविल अस्पताल के शौचालय में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    मोगा के सिविल अस्पताल में एक युवक का शव शौचालय में मिला। आशंका है कि नशे के इंजेक्शन के कारण उसकी मौत हुई। मृतक की पहचान चंद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार को सूचित कर दिया है। अस्पताल स्टाफ ने युवक को मृत देखकर पुलिस को सूचना दी थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिविल अस्पताल के शौचालय में मिला युवक का शव। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा जिले के मथुरा दास सिविल अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर देर शाम संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने शौचालय में घुसकर नशे की पूर्ति के लिए टीका लगाया को जिसके कारण उसकी मौत हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 15 गली नंबर 7 न्यू टाउन में रहने वाले चंद सिंह के तौर पर हुई है। सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल परिसर के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर एक युवक पड़ा हुआ था।

    ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने जब जांच पड़ताल की तो युवक को मृत पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई आशंका जताई जा रही है कि युवक ने नशे की पूर्ति के लिए टीका लगाया हो जिसके कारण उसकी मौत हुई हो सकती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी ओर मृतक के परिवार को भी सूचना दे दी गई है।