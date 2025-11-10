मोगा में सिविल अस्पताल के शौचालय में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप
मोगा के सिविल अस्पताल में एक युवक का शव शौचालय में मिला। आशंका है कि नशे के इंजेक्शन के कारण उसकी मौत हुई। मृतक की पहचान चंद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार को सूचित कर दिया है। अस्पताल स्टाफ ने युवक को मृत देखकर पुलिस को सूचना दी थी।
जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा जिले के मथुरा दास सिविल अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर देर शाम संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने शौचालय में घुसकर नशे की पूर्ति के लिए टीका लगाया को जिसके कारण उसकी मौत हुई है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 15 गली नंबर 7 न्यू टाउन में रहने वाले चंद सिंह के तौर पर हुई है। सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल परिसर के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर एक युवक पड़ा हुआ था।
ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने जब जांच पड़ताल की तो युवक को मृत पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई आशंका जताई जा रही है कि युवक ने नशे की पूर्ति के लिए टीका लगाया हो जिसके कारण उसकी मौत हुई हो सकती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी ओर मृतक के परिवार को भी सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।