मोगा में सिविल अस्पताल के शौचालय में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा जिले के मथुरा दास सिविल अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर देर शाम संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने शौचालय में घुसकर नशे की पूर्ति के लिए टीका लगाया को जिसके कारण उसकी मौत हुई है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 15 गली नंबर 7 न्यू टाउन में रहने वाले चंद सिंह के तौर पर हुई है। सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल परिसर के ऑर्थो वार्ड में बने शौचालय के अंदर एक युवक पड़ा हुआ था।