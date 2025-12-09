मोगा के युवक को एजेंट बनकर दिया विदेश भेजने का झांसा, लाखों लेकर फरार हुआ कनाडा का आरोपी
मोगा जिले के गांव उगोके के एक व्यक्ति से विदेश भेजने का झांसा देकर छह लाख रुपए की ठगी करने वाले कनाडा के युवक के खिलाफ थाना बाघापुराना की पुलिस ने माम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव उगोके निवासी एक व्यक्ति को विदेश भेजने का झांसा देकर छह लाख रुपए की ठगी मारने वाले कनाडा के युवक के खिलाफ थाना बाघापुराना की पुलिस ने केस दर्ज किया है।
थाना बाघापुराना के सहायक थानेदार जगतार सिंह ने बताया कि कंवल कुमार निवासी गांव उगोके ने जिला पुलिस प्रमुख को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि उसने कनाडा जाना था।
जिस पर उसकी बातचीत हरमनदीप सिंह निवासी गांव खोटे हाल आबाद कनाडा के साथ तय हुई। जिसने उसको धोखे में रखकर उसके पास से 6 लाख रुपये विदेश भेजने के नाम पर ले लिए।
लेकिन न तो उसे विदेश भेजा तथा न ही उसके पैसे वापस किए गए। जब वह पैसे लौटाने की बात करता है तो उसके साथ टालमटोल किया जाता है। जिस पर उसने एसएसपी को शिकायत सौंपी।
एसएसपी द्वारामामले को गंभीरता से लेते हुए इस ममामले की जांच डीएसपी बाघापुराना को सौंप दी। पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच के बाद कंवल कुमार की शिकायत पर हरमनदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव खोटे हाल आबाद कनाडा के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
