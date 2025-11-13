Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोगा में AAP सरपंच ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

    By Raj Kumar Raju Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    मोगा जिले के धर्मकोट में आम आदमी पार्टी के सरपंच जसवंत सिंह ने बुधवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय जसवंत सिंह मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, जसवंत कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    आम आदमी पार्टी के सरपंच ने खुद को मारी गोली, मौत।

    संवाद सहयोगी, मोगा। कस्बा धर्मकोट के गांव भोडीवाल की भाटेवाला बस्ती में रहने वाले आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच ने बुधवार की देर रात्रि 32 बोर के रिवाल्वर के साथ खुद को गोली मार ली। जिसकी मौका पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से शव को कब्जे में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविल अस्पताल में मौजूद धर्मकोट के एएसआई जरनैल सिंह ने बताया कि 28 वर्षीय सरपंच जसवंत सिंह निवासी गांव भोडीवाला तीन बच्चों का पिता था। वह कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चला आ रहा था। बुधवार की रात्रि वह अपने कमरे में जाकर सो गया। परिवार द्वारा फोन किए जाने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया तो परिवार ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि सरपंच कमरे में मृत पड़ा हुआ है,पास ही एक 32 बोर का रिवाल्वर पड़ा था।

    एएसआई जरनैल सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने उपरांत परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिविल अस्पताल मोगा के शव घर से पोस्टमार्टम करवाने उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और मृतक के कारणों का पता लगाने के लिए आगामी कार्रवाई की जा रही है।