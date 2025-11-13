मोगा में AAP सरपंच ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, मोगा। कस्बा धर्मकोट के गांव भोडीवाल की भाटेवाला बस्ती में रहने वाले आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच ने बुधवार की देर रात्रि 32 बोर के रिवाल्वर के साथ खुद को गोली मार ली। जिसकी मौका पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से शव को कब्जे में ले लिया है।

सिविल अस्पताल में मौजूद धर्मकोट के एएसआई जरनैल सिंह ने बताया कि 28 वर्षीय सरपंच जसवंत सिंह निवासी गांव भोडीवाला तीन बच्चों का पिता था। वह कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चला आ रहा था। बुधवार की रात्रि वह अपने कमरे में जाकर सो गया। परिवार द्वारा फोन किए जाने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया तो परिवार ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि सरपंच कमरे में मृत पड़ा हुआ है,पास ही एक 32 बोर का रिवाल्वर पड़ा था।