Punjab: जनता को राहत! पंजाब में एक वर्ष में 10वां टोल बंद, मोगा-कोटकपूरा रोड भी निःशुल्क

मोगा, संवाद सहयोगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुधवार को एक और टोल प्लाजा बंद करा दिया। आम आदमी पार्टी सरकार पिछले एक वर्ष में कुल दस टोल प्लाजा बंद करा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को मोगा-कोटकपूरा रोड पर बने चंदपुराना टोल को बंद कराया। अब वहां टोल नहीं कटेगा। मोगा से कोटकपूरा जाने वाले इस हाइवे पर न तो स्कूल, गांव, सड़क के मोड़, अस्पताल की सूचना का कोई बोर्ड था और न हाइवे जैसी सुविधा। दैनिक जागरण लगातार अपने अभियान में टोल पर राहगीरों से अवैध वसूली की बात कहता रहा है। मुख्यमंत्री ने आखिरकार दैनिक जागरण की खबरों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टोल प्लाजा वास्तव में जनता की खुली लूट की दुकानें हैं। टोल ठेकेदारों ने समझौते का उल्लंघन कर नियमों की धज्जियां उड़ाकर जनता को लूटा है। आश्चर्य है कि व्यापक जनहित में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक के बाद एक राज्य सरकारों ने उनकी लूट के प्रति आंखें मूंदे रखीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद दस टोल प्लाजा बंद होने से आम आदमी की जेब से रोजाना 44.43 लाख रुपये की बचत हुई है। इन 10 टोल प्लाजा के बंद होने से लोगों को काफी फायदा हुआ है। सीएम मान ने कहा कि अब तक बंद किए गए किसी भी टोल प्लाजा पर एग्रीमेंट में प्रविधान होने के बावजूद एंबुलेंस या रिकवरी वैन की सुविधा नजर नहीं आई। इस टोल प्लाजा का समझौता कैप्टन सरकार के दौरान 25 सितंबर, 2006 को हुआ था और साढ़े 16 साल के लिए टोल लगाया गया था। उन्होंने भ्रामक बयान जारी करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर कड़ा प्रहार करते कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान इन टोल प्लाजा को बंद क्यों नहीं किया गया?।

Edited By: Narender Sanwariya