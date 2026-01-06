Punjab Crime: कनाडा भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी , लुधियाना और चंडीगढ़ के तीन लोग नामजद

संवाद सहयोगी,मोगा। थाना सिटी पुलिस द्वारा मोगा निवासी एक युवक को विदेश कनाडा भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले लुधियाना व चंडीगढ़ के तीन लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। थाना सिटी के सहायक थानेदार सतनाम सिंह ने कहा कि सिमरजीत सिंह निवासी नानक नगरी मोगा ने एसएसपी को शिकायत दर्ज करवाई कि उसने कनाडा विदेश जाना था। जिस पर उनकी बातचीत बलविंदर कुमार शर्मा उर्फ बलविंदर मोदगिल निवासी काकूवाला रोड लुधियाना, आशूतोष कौशल निवासी शास्त्री स्कूल शिवा जी नगर वार्ड नंबर-18 लुधियाना तथा अरुण कुमार शर्मा निवासी मकान नंबर-1155 सेक्टर 34 सी चंडीगढ़ के साथ हुई।

जिन्होंने उसको कनाडा भेजने का भरोसा देते हुए उससे दस्तावेज, पासपोर्ट व 17 लाख रुपये ले लिए। लेकिन न तो उसे कनाडा भेजा और न ही उसके पासपोर्ट व दस्तावेज वापस किए गए। सिमरजीत सिंह ने कहा कि जब वह उनसे बातचीत करता है तो उसके साथ टालमटोल करते रहे । उसने अपने साथ ठगी होते देख इसकी शिकायत एसएसपी मोगा को सौंप दी। एसएसपी मोगा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच डी.एस.पी.सिटी मोगा को सौंप दी।