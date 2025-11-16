Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना: नशे का इंजेक्शन लगाने से युवक की दर्दनाक मौत, प्लॉट में मिला शव

    By Harvinder Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    जगराओं में डिस्पोजल रोड पर एक युवक का शव मिला, जिसके हाथ में नशे का इंजेक्शन था। मृतक की पहचान युवराज कुमार के रूप में हुई, जो तीन दिन से लापता था। पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवराज अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना: नशे का इंजेक्शन लगाने से युवक की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। डिस्पोजल रोड पर द्वारकाधीश मंदिर के नजदीक में प्लाट में एक यवक का शव बरामद हुआ। शव के हाथ में नशे का इंजेक्शन भी था। शव को कई जगह से कुत्तों ने नोंचा हुआ था। सूचना मिलने पर थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह की अगुआई में पुलिस पार्टी ने शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान युवराज कुमार (20) निवासी मोहल्ला नलकेयां वाला चौक जगराओं के तौर पर हुई है। मृतक अपने मां-पिता का इकलौता बेटा था और 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था। वह कोई काम नहीं करता था। मृतक की माता ने दूसरी शादी की थी, यह पहली शादी का लड़का था। जानकारी के अनुसार माता का दूसरा पति भी जेल में बंद है। मृतक तीन दिन से लापता था। माता के बयान पर पुलिस ने 174 की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके शव स्वजन को सौंप दिया।