लुधियाना धागा फैक्ट्री में हादसा, मशीन में दुपट्टा फंसने से महिला की मौत; परिजनों ने हाईवे पर लगाया धरना

संवाद सूत्र, लुधियाना। कंगनवाल इलाके की एक धागा फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे काम कर रही 55 वर्षीय महिला कर्मी संजू देवी की चलती मशीन में दुपट्टा फंसने से मौत हो गई। स्वजन ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही और सुरक्षा में अनदेखी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

मृतका के पति लाल किशवर पासवान ने बताया कि संजू देवी पिछले चार वर्षों से इसी फैक्ट्री में काम कर रही थीं। वह रोजाना की तरह ड्यूटी पर पहुंची थीं, लेकिन अचानक उनका दुपट्टा मशीन में फंस गया और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में मशीनों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और कर्मचारियों को आवश्यक सेफ्टी उपकरण भी नहीं दिए गए थे।