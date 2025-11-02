Language
    लुधियाना में फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े, आरोपी पर मामला दर्ज

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    लुधियाना में थाना टिब्बा पुलिस ने अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर महाराणा प्रताप नगर में एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के दो शीशे तोड़ने का आरोप है। शिकायतकर्ता हनी भारद्वाज ने बताया कि अमित अक्सर उसके वर्करों को धमकाता था और उसने कार में आग लगाने की धमकी भी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के दो शीशे तोड़े, एक नामजद।

    संवाद सूत्र, लुधियाना। महाराणा प्रताप नगर में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के दो शीशे तोड़ने के आरोप में थाना टिब्बा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो उसी क्षेत्र का निवासी है।

    शिकायतकर्ता, चंद्र नगर निवासी हनी भारद्वाज, ने बताया कि उसकी कपड़े की फैक्ट्री के सामने आरोपित अक्सर उसके वर्करों को धमकाता था। 20 अक्तूबर को अमित ने हनी को फोन कर बताया कि उसकी कार में आग लग गई है।

    इसके साथ ही उसने कहा कि वह कार का ड्राइवर साइड वाला शीशा तोड़कर उसे आगे कर देगा। हनी के अनुसार, अमित ने गलत नियत से कार के कंडक्टर साइड और पीछे वाले शीशे को तोड़ दिया, जिससे कार के अंदर भी आग लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।