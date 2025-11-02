लुधियाना में फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े, आरोपी पर मामला दर्ज

संवाद सूत्र, लुधियाना। महाराणा प्रताप नगर में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार के दो शीशे तोड़ने के आरोप में थाना टिब्बा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो उसी क्षेत्र का निवासी है।

शिकायतकर्ता, चंद्र नगर निवासी हनी भारद्वाज, ने बताया कि उसकी कपड़े की फैक्ट्री के सामने आरोपित अक्सर उसके वर्करों को धमकाता था। 20 अक्तूबर को अमित ने हनी को फोन कर बताया कि उसकी कार में आग लग गई है।