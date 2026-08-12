Punjab Weather 12th August: सावधान हो जाएं पंजाब के लोग! मौसम विभाग ने जारी की भारी वर्षा की चेतावनी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के कुछ जिलों में बुधवार मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी वर्षा की संभावना है। इससे पहले मंगलवार विभिन्न जिलों में बादल छाए रहे और तेज हवाएं भी जारी रही।

पिछले चौबीस घंटे में पंजाब के कछ जिलों में वर्षा भी रिकार्ड की गई जिसमें पठानकोट में 46 एमएम वर्षा रिकार्ड हुई। रूपनगर में 5.5 एमएम वर्षा हुई। जिला बठिंडा में दिन का तापमान सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।