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    Punjab Weather 12th August: सावधान हो जाएं पंजाब के लोग! मौसम विभाग ने जारी की भारी वर्षा की चेतावनी

    By Radhika Kapoor Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

    पंजाब के कुछ जिलों में आज और 14-15 अगस्त को भारी वर्षा के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में पठानकोट और रूपनगर सहित कई जिलो ...और पढ़ें

    भारी वर्षा को लेकर आज मौसम का येलो अलर्ट।

    भारी वर्षा को लेकर आज मौसम का येलो अलर्ट।

    HighLights

    1. पंजाब में भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी

    2. आज और 14-15 अगस्त को भी वर्षा की संभावना

    3. पठानकोट में 46 एमएम वर्षा, तापमान में गिरावट

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के कुछ जिलों में बुधवार मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी वर्षा की संभावना है। इससे पहले मंगलवार विभिन्न जिलों में बादल छाए रहे और तेज हवाएं भी जारी रही।

    पिछले चौबीस घंटे में पंजाब के कछ जिलों में वर्षा भी रिकार्ड की गई जिसमें पठानकोट में 46 एमएम वर्षा रिकार्ड हुई। रूपनगर में 5.5 एमएम वर्षा हुई। जिला बठिंडा में दिन का तापमान सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    फिरोजपुर में दिन का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर का तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस, संगरूर का तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना का तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2

    चौबीस घंटे में राज्य का औसतन तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस गिरा है जोकि सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान अनुसार बुधवार भी बारी वर्षा को लेकर मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। फिर आगे 14 और 15 अगस्त को भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा।