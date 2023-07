Punjab: लुधियाना में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश; पानी में डूबीं कई सड़कें, घरों में भी घुसा पानी

Heavy Rain in Punjab लुधियाना में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। वर्षा सुबह चार बजे के करीब शुरू हुई और सुबह साढ़े सात बजे तक लगातार जारी है। वर्षा की वजह से शहर की अधिकांश सड़के पानी में डूब चुकी हैं। चंडीगढ़ रोड समराला चौक चीमा चौक ट्रासंपोर्ट नगर सहित अन्य जगहों पर सड़को पर दो फुट तक पानी जमा हो गया है।

लुधियाना, जागरण संवाददाता: लुधियाना में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। वर्षा सुबह चार बजे के करीब शुरू हुई और सुबह साढ़े सात बजे तक लगातार जारी है। वर्षा की वजह से शहर की अधिकांश सड़के पानी में डूब चुकी हैं। चंडीगढ़ रोड, समराला चौक, चीमा चौक, ट्रासंपोर्ट नगर सहित अन्य जगहों पर सड़को पर दो फुट तक पानी जमा हो गया है। जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं शहर के कई इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। लोग घरों से पानी निकालने के लिए जूझते नजर आए। दूसरी तरफ बूढ़ा दरिया में भी पानी का जलस्तर तेजी से ऊपर उठा है। पुल तक पानी भर गया है। जिससे दरिया के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। 50 से अधिक झुग्गियां पानी में डूबीं ताजपुर रोड की तरफ बुड्ढा दरिया का पानी काफी ऊपर आ चुका है। दो दिन पहले ही ताजपुर रोड पर बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने पर पानी झुग्गियों में घुस गया था। करीब 50 से अधिक झुग्गियां पानी में डूब गई थी। लगातार हो रही है बारिश अब जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे दोबारा से उस इलाके के साथ-साथ आसपास के इलाकों में पानी भर सकता है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आज दिन भर वर्षा जारी रह सकती है।

