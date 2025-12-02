Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SAD प्रमुख सुखबीर बादल ने मान सरकार पर बोला हमला, कहा- 'पंजाब में कानून-व्यवस्था चरमराई, राज्य गैंग्स्टरों के हवाले'

    By Harvinder Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने पंजाब की मान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब इनडायरेक्टली गैंग्स्टरों के हवाले हो चुका है। हर दिन मर्डर, फिरौती और दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाएं लोगों में डर पैदा कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब में कानून-व्यवस्था चरमराई, राज्य गैंग्स्टरों के हवाले: सुखबीर बादल

    संवाद सहयोगी, जगराओं। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और राज्य की कानून-व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब इनडायरेक्टली गैंग्स्टरों के हवाले हो चुका है। हर दिन मर्डर, फिरौती और दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाएं लोगों में डर पैदा कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जगराओं के नजदीकी गांव बीड गागड़ा में पूर्व सरपंच बलदेव सिंह के घर आयोजित पार्टी मीटिंग में बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आते ही उन वादों को भुला दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महिलाएं आज भी सरकार से वादा किया गया हजार रुपये महीना मिलने का इंतजार कर रही हैं।

    कई नेता अकाली दल में शामिल

    मीटिंग के दौरान हलका दाखा में एमएलए मनप्रीत अयाली से अलग हुए पूर्व चेयरमैन तरसेम सिंह चचराड़ी, पूर्व सरपंच बलदेव सिंह बीड गागड़ा और पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह कोठे हांस ने सुखबीर बादल के नेतृत्व में पार्टी के लिए काम करने का एलान किया।

    सुखबीर बादल ने तीनों नेताओं को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर पूर्व विधायक एसआर कलेर, शिरोमणि कमेटी सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल, जसकरन देओल, स्वर्ण सिंह छज्जावाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

    गालिब कलां जोन में होगा त्रिकोणीय मुकाबला

    कार्यक्रम के दौरान बादल ने ब्लाक समिति जगराओं के पूर्व चेयरमैन और गांव मलक निवासी दीदार सिंह ढिल्लों को जिला परिषद गालिब कलां जोन से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। घोषणा के साथ ही इस जोन में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार मजबूत हो गए हैं।

    उम्मीदवार दीदार सिंह मलक ने कहा कि वे शुरू से ही पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं और अब नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उसे जीत में बदलकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वे इस सीट को बड़ी बढ़त के साथ पार्टी की झोली में डालेंगे।