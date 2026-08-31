लुधियाना में रिटायर्ड ASI का हाई-वोल्टेज ड्रामा, SSP ऑफिस के बाहर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश

संवाद सहयोगी, खन्ना। खन्ना में सोमवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड एएसआई अमरजीत सिंह ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश कर दी।

जहरीला पदार्थ निगलने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे तत्काल खन्ना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार रिटायर्ड एएसआई अमरजीत सिंह का अपने पिता के साथ संपत्ति और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा था।

इसी दौरान उसने कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई अमरजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं 226, 270, 351 और 132 के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अमरजीत सिंह के खिलाफ इससे पहले भी डीडीआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें अपने पिता और पुलिस कर्मचारियों को आत्महत्या की धमकी देकर संपत्ति में हिस्सा देने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे।

रिटायर्ड एएसआई का अपने परिवार के साथ चल रहा विवाद अब एसएसपी कार्यालय के बाहर हुए इस हाई-वोल्टेज घटनाक्रम के बाद और चर्चा में आ गया है। संपत्ति और पैसों के विवाद से शुरू हुआ मामला उस समय गंभीर मोड़ पर पहुंच गया, जब अमरजीत सिंह ने जहरीला पदार्थ निगल लिया।