Punjab Weather: पंजाब में एक बार फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना

पंजाब में एक बार फिर मौसम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जहां दो-तीन दिन से बारिश रुकी हुई थी वहीं शनिवार को फिर से कई जिलों में बादल जमकर बरसे। लुधियाना में तो एक घंटे में ही पांच मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग का मानना है कि 19 जुलाई तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऐसे में पंजाब को अभी जलभराव से राहत नहीं मिलेगी।

पंजाब में एक बार फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Punjab Weather Update मानसून के बीच एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। शनिवार को लुधियाना, जालंधर, बरनाला सहित अन्य जिलों में वर्षा हुई। लुधियाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, तो कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। शनिवार को हुई बारिश की वजह से एक बार फिर कई जगहों पर जलभराव हो गया। वहीं, कुछ इलाकों में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी और तेज धूप खिली रही। एक घंटे में 5 एमएम बारिश मौसम विभाग के अनुसार, लुधियाना में शाम चार बजे से पांच बजे के दौरान 5 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबकि बरनाला में 1.0 मिलीमीटर व जालंधर में 0.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कुछ अन्य जिलों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान दूसरी तरफ, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो पंजाब के अलग-अलग जिलों में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

Edited By: Rajat Mourya