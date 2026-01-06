Punjab Weather: पंजाब में 5 दिन बाद निकली धूप, ये शहर सबसे ठंडे; जानें कितना रहेगा तापमान

जागरण ब्यूरो, लुधियाना। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शुष्क व ठंडी हवा तेजी से मैदानी इलाकों में आने से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति अगले चार दिनों तक रहेगी। दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन दोपहर बाद तापमान में गिरावट जारी रहेगी।

पंजाब से बिहार तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट हो सकती है। आइएमडी ने तीन से चार दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पंजाब में सोमवार को पांच दिन बाद धूप निकली। इससे ठंड से कुछ राहत मिली।

कई जिलों में सुबह नौ बजे तक घनी धुंध रही। अमृतसर एयरपोर्ट से कुल्लू व दुबई की उड़ान रद रही। सोमवार को दिनभर आठ से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और शाम पांच बजे के बाद फिर हल्की धुंध छा गई। बठिंडा व फरीदकोट राज्य में सबसे ठंडे रहे। यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।