    Punjab Weather: पंजाब में 5 दिन बाद निकली धूप, ये शहर सबसे ठंडे; जानें कितना रहेगा तापमान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:07 AM (IST)

    पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, जो अगले चार दिनों तक जारी रहेगा। पंजाब से बिहार तक न्यूनतम तापमा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है (फोटो: जागरण)

    जागरण ब्यूरो, लुधियाना। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शुष्क व ठंडी हवा तेजी से मैदानी इलाकों में आने से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति अगले चार दिनों तक रहेगी। दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन दोपहर बाद तापमान में गिरावट जारी रहेगी।

    पंजाब से बिहार तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट हो सकती है। आइएमडी ने तीन से चार दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पंजाब में सोमवार को पांच दिन बाद धूप निकली। इससे ठंड से कुछ राहत मिली।

    कई जिलों में सुबह नौ बजे तक घनी धुंध रही। अमृतसर एयरपोर्ट से कुल्लू व दुबई की उड़ान रद रही। सोमवार को दिनभर आठ से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और शाम पांच बजे के बाद फिर हल्की धुंध छा गई। बठिंडा व फरीदकोट राज्य में सबसे ठंडे रहे। यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग के अनुसार नौ जनवरी तक कई जिलों में घनी धुंध और शीतलहर चलने की संभावना है। आइएमडी के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल पहाड़ों तक सीमित रहेगा, जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों के तापमान पर दिखेगा। अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा सताएगी।