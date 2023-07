Punjab Weather Update: उमस भरी गर्मी के बीच 40 के पार पहुंचा तापमान, अगले दो दिन बारिश की संभावना

पंजाब में मानसून की चाल धीमी हो गई है। सोमवार को राज्य में मौसम शुष्क बना रहा और दिनभर धूप खिली रही। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई लेकिन लोगों को गर्मी से कुछ राहत नहीं मिली। वहीं अब मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार और बुधवार को पंजाब के कई जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा हो सकती है।

उमस भरी गर्मी के बीच 40 के पार पहुंचा तापमान, अगले दो दिन बारिश की संभावना

लुधियाना, जागरण सांवाददाता। पंजाब के कई जिलों में सोमवार को मौसम साफ रहा। ज्यादातर जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी। लुधियाना में तो अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से दो डिग्री जयादा था। हालांकि, लुधियाना के कई इलाकों में जोरदार वर्षा भी हुई, जबकि कई इलाकों में धूप खिली रही। वहीं, चंडीगढ़ में भी कुछ एक जगहों पर वर्षा हुई। हालांकि, यहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस ही रहा। कहां-कितना रहा तापमान वहीं फिरोजपुर में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मुक्तसर में तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान की मानें तो मंगलवार और बुधवार को पंजाब के कई जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा हो सकती है।

Edited By: Rajat Mourya