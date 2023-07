Punjab Weather: पंजाब में सावन के दूसरे दिन जमकर बरसे बादल, कई जिलों में जलभराव; कल के लिए भी येलो अलर्ट

Punjab Weather News पंजाब में बुधवार को कई जिलों में जमकर बारिश हुई। सावन के दूसरे दिन बादल खूब बरसे। भारी बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। शाम पांच बजे तक पंजाब में सबसे अधिक वर्षा लुधियाना में हुई। 12 घंटे के भीतर 111 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है।

पंजाब में सावन के दूसरे दिन जमकर बरसे बादल, कई जिलों में जलभराव; कल के लिए भी येलो अलर्ट

Your browser does not support the audio element.

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Punjab Weather Update सावन के दूसरे दिन बुधवार को भारी वर्षा से पंजाब के कई जिले जलमग्न हो गए। सुबह चार बजे से देर शाम तक हुई वर्षा से सड़कें पानी में डूब गईं। तेज हवाओं के बीच हुई वर्षा से कई जिलों में इलाकों में पानी भर गया। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान की मानें तो वीरवार व शुक्रवार को भी पंजाब के कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार शाम पांच बजे तक पंजाब में सबसे अधिक वर्षा लुधियाना में हुई। जहां बारह घंटे के भीतर 111 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जबकि एसबीएस नगर में 97.8 मिलीमीटर वर्षा, रोपड़ में 72 मिलीमीटर, जालंधर में 59 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 61 मिलीमीटर, पटियाला में 39 मिलीमीटर, पठानकोट में 28 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 26 मिलीमीटर वर्षा हुई। बारिश से तापमान में आई गिरावट वर्षा की वजह से ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान मंगलवार की तुलना में पांच से सात डिग्री सेल्सियस कम रहा। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि रात का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सिस के बीच दर्ज किया गया। लोगों को पूरा दिन गर्मी से राहत रही। धान की खेती के लिए वरदान साबित होगी बारिश कृषि माहिर डॉ. सुखपाल सिंह के अनुसार पंजाब में हुई रही वर्षा धान की खेती के लिए वरदान से कम नहीं है। यह एक तरह से धान के लिए देसी घी का काम करेगी। इससे धान की ग्रोथ डबल होगी। जिन जगहों पर धान की पनीरी लगाई जा चुकी थी, वहां इस समय सिंचाई की जरूरत थी। जिसे वर्षा ने पूरा कर दिया। वहीं, जिन जगहों पर धान लगाई जानी है, वहां वर्षा से खेत में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है। जिससे किसानों के लिए धान की रोपाई आसान हो गई। सब्जियों की फसल हो सकती है खराब हालांकि, सब्जियों की फसलों को खेतों में पानी जमा होने से नुकसान पहुंच सकता है। इस समय पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में बेलों वाली फसलें जैसे कद्दू जाति की सब्जियां कददू, लौकी, पेठा, तौरी सहित करेला, भिंडी, मिर्च, टमाटर की फसलें हैं। यह फसलें ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेलों वाली फसलें अगर पानी में ज्यादातर समय तक डूबी रहीं, तो उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

Edited By: Rajat Mourya