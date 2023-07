Punjab Weather: पंजाब में आज जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; जानें मौसम का पूरा अपडेट

Punjab Weather Update Today पंजाब में आज जमकर बादल बरसेंगे। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज माझा में पड़ते पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर व तरनतारन व दोआबा में आते होशियारपुर शहीद भगत सिंह नगर कपूरथला जालंधर में भारी वर्षा हो सकती है। वर्षा के दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

पंजाब में आज जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Punjab Weather Update पंजाब में मानसून चौथे दिन भी रुक-रुक कर बरसा। शुक्रवार को लुधियाना, रोपड़, गुरदासपुर में जोरदार वर्षा हुई। हालांकि वर्षा पूरे शहर में नहीं हुई। कहीं बूंदाबांदी, कहीं हलकी वर्षा तो कहीं तेज वर्षा हुई। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड, सदर बाजार, चौड़ा बाजार, समराला चौंक सहित आसपास के इलाकों में काफी वर्षा हुई। जबकि दूसरे इलाकों में तेज धूप और बूंदाबांदी रही। आज कहां-कहां होगी बारिश विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज माझा में पड़ते पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर व तरनतारन व दोआबा में आते होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला, जालंधर में भारी वर्षा हो सकती है। जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अन्य जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। वर्षा के दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। नौ जुलाई को भी कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। उसके बाद दस जुलाई से मौसम साफ हो जाएगा। शुक्रवार को कहां कितनी बारिश मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, रोपड़ में 21.0 मिलीमीटर, गुरदासपुर व एसबीएस नगर में 4.2 मिलीमीटर, लुधियाना में 0.5 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 1.1 मिलीमीटी वर्षा दर्ज की गई। पंजाब के दूसरे जिलों में भी दिन में बूंदाबांदी हुई। उधर, मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमाान के अनुसार शनिवार को पंजाब के माझा व दोआबा में भारी वर्षा हो सकती है।

