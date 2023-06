Punjab Weather Update: पंजाब में बदली मौसम की रंगत, कई जिलों में तेज बारिश; अमृतसर में गिरे ओले

लुधियाना, जागरण संवाददाता। पिछले दस दिनों से लू और भीषण गर्मी झेल रहे सूबे के लोगों के लिए बुधवार की दोपहर राहत लेकर आई। जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अमृतसर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यहां तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई।

जालंधर में करीब साढ़े तीन बजे और लुधियाना में शाम पांच बजे से बादल बरस रहे हैं। वहीं, होशियारपुर में भी कई इलाकों में तेज वर्षा हो रही है। वर्षा के आते ही फिलहाल लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है।

#WATCH | Parts of Amritsar in Punjab receive heavy rainfall and hailstorm. pic.twitter.com/GAUd14r3d5