Punjab Weather: सप्ताह भर पहले आया मानसून, गुरदासपुर-फतेहगढ़-फरीदकोट में हुई वर्षा, कई इलाकों में मौसम साफ

लुधियाना, जागरण संवाददाता: पंजाब में इस साल मानसून एक सप्ताह पहले आ गया है, लेकिन मानसून के पूरी तरह सक्रिय न होने से बहुत से जिलों में मानसून आने के बाद भी वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी और तेज धूप व गर्मी से लोग परेशान हैं। मानसून की चाल अभी सुस्त चाल लोगों को बेचैन कर रही है। बुधवार को गुरदासपुर में 8.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि फतेहगढ़ साहिब व फरीदकोट में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। पंजाब के दूसरे सभी जिलों में मौसम साफ रहा। आते जाते रहे बदल हालांकि लुधियाना, पटियाला, मोगा में बीच बीच में बादल भी आते जाते रहे। इस दौरान पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। सूबे के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होशियारपुर व गुरदासपुर में ही दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान की माने तो वीरवार को पंजाब के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहने, कहीं हल्की वर्षा तो कहीं सामान्य से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

