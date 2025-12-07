Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Weather: पंजाब में फिर दस्तक देगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने जारी किया शीतलहर का येलो अलर्ट

    By Radhika Kapoor Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:49 AM (IST)

    पंजाब में मौसम विभाग ने 9 और 10 दिसंबर को फिर से शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। लुधियाना में धूप के साथ बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलीं। फरीदकोट मे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब में मौसम विभाग ने 9 और 10 दिसंबर को फिर से शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में कुछ हिस्सों में 9 और 10 दिसंबर को फिर से मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शीतलहर चलेगी।

    हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले शनिवार तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट था। जिला लुधियाना में इस दिन सुबह धूप निकली और दोपहर बाद धूप के साथ बादल छाए।

    इस दौरान तेज हवाएं भी जारी रही। जिला फरीदकोट में दिन का तापमान सबसे अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

    रूपनगर का तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा का तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस, पटियाला का तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस, मोहाली का तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और जिला लुधियाना का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

    वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो जिला फरीदकोट का तापमान सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। चौबीस घंटे में राज्य का औसतन तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस गिरा है जोकि सामान्य के नजदीक रहा है।

    मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान अनुसार आगामी दो दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा जबकि 9 और 10 दिसंबर क दोबारा पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रहेगी जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें