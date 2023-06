Punjab School Latest News पंजाबी भवन स्थित पीएसईबी डिपो कार्यालय के प्रमुख मुनीश कुमार ने बताया कि इस साल फरवरी माह से अब तक तकरीबन 20 लाख किताबें प्रिंटिंग प्रेस से आ चुकी है जिसे समय-समय पर बांटा भी जा चुका है। तीन लाख किताबें जो ब्लाकों तक नहीं पहुंची है वह प्रिंटिंग प्रेस से ही अभी नहीं आई है।

Punjab News: महीनों पहले शुरू हुआ नया सेशन, अभी तक तीन लाख छात्रों को नहीं मिली किताबों

लुधियाना, जागरण संवाददाता। तीन लाख किताबों का अभी भी विद्यार्थियों को इंतजार है। सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू हुए तीन महीने का समय बीत चुका है। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने को है और जुलाई के पहले सप्ताह से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में किताबों की पूरी सप्लाई विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची है। जिला लुधियाना में कक्षा पहली से 12वीं तक करीब 23 लाख किताबों की डिमांड 19 ब्लाकों से आई थी। अब तक 20 लाख के करीब किताबों की सप्लाई ब्लाकों में हो चुकी है। इसके बावजूद जो किताबें विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची है, वह ब्लाकस की लापरवाही के चलते हैं। पंजाबी भवन स्थित पीएसईबी डिपो कार्यालय के प्रमुख मुनीश कुमार ने बताया कि इस साल फरवरी माह से अब तक तकरीबन 20 लाख किताबें प्रिंटिंग प्रेस से आ चुकी है, जिसे समय-समय पर बांटा भी जा चुका है। तीन लाख किताबें जो ब्लाकों तक नहीं पहुंची है, वह प्रिंटिंग प्रेस से ही अभी नहीं आई है। अब दिक्कत यह है कि स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही विद्यार्थियों की मंथली परीक्षाएं शुरू होंगी, ऐसे में विभाग की पूरी कोशिश है कि किताबों की बची डिमांड को पूरा कर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। साहित्य माला एवं स्वागत जिंदगी की किताबों नहीं मिली वर्तमान में किताबों की स्थिति को देखा जाए तो कक्षा दसवीं की साहित्य माला (पंजाबी) की किताब प्रिंटिंग प्रेस से ही नहीं आई है। वहीं स्वागत जिंदगी विषय की किसी भी कक्षा की किताब अभी तक नहीं आई है। यह किताबें कब तक आ जाएंगी, इसके बारे में स्थानीय स्तर पर अधिकारी बताने में असमर्थ है। हालांकि चल रही गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी प्रिंटिंग प्रेस से विभिन्न विषयों की किताबों की सप्लाई आने का सिलसिला जारी रहा है जिसे ब्लाकों तक पहुंचाया भी जा रहा है। बता दें कि इन छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को वह होमवर्क भी दिया गया था, जिनकी किताबें उनके पास थी ही नहीं। अब स्कूल भी कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं।

Edited By: Narender Sanwariya