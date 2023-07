Punjab: अवैध खनन रोकने गए सहायक थानेदार सहित पांच पर हमला, रेत से भरी ट्राली और हमलावर को भी छुड़ा ले गए आरोपी

वीरवार रात सतलुज दरिया के किनारे अवैध रेत खनन को रोकने गए माछीवाड़ा पुलिस के सहायक थानेदार और कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर पुलिस के कब्जे में से रेत से भरी एक अवैध ट्राली व पकड़े आरोपितों को भी छुड़वा कर ले गए। इस हमले में सहायक थानेदार जसवंत सिंह और कर्मचारी परमजीत सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अवैध खनन रोकने गए सहायक थानेदार सहित पांच पर हमला।

