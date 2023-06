PSEB Compartment Exam: अंतिम तिथि से पहले ही पोर्टल बंद, लेट फीस के लिए छात्रों को देंगे होंगे दो हजार रुपये

PSEB Compartment Exam 2023 विद्यार्थी जैसे ही पीएसईबी पोर्टल पर फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें काम के चलते पोर्टल बंद होने का मैसेज आ रहा है। इस बारे में छात्रा पम्मी कुमारी का कहना है कि मैं पिछले तीन दिनों से पोर्टल पर कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन पोर्टल चल ही नहीं रहा है।

PSEB Compartment Exam 2023: अंतिम तिथि से पहले ही पोर्टल बंद

लुधियाना, जागरण संवाददाता। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) का ऑनलाइन पोर्टल पिछले छह दिनों से लगातार बंद है जिसके चलते किसी तरह का फार्म ऑनलाइन तरीके से नहीं भरा जा रहा है। इस समय विद्यार्थियों और स्कूल संचालकों के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कक्षा दसवीं और बारहवीं के कंपार्टमेंट फॉर्म बिना लेट फीस के साथ भरने की अंतिम तिथि शुक्रवार 30 जून तक है। ऐसे में पीएसईबी का ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा तो क्या किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल में विद्यार्थी किसी तरह का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की है। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी विद्यार्थी नहीं निकाल पा रहे हैं। विद्यार्थी जैसे ही पीएसईबी पोर्टल पर फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें काम के चलते पोर्टल बंद होने का मैसेज आ रहा है। इस बारे में छात्रा पम्मी कुमारी का कहना है कि मैं पिछले तीन दिनों से पोर्टल पर कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन पोर्टल चल ही नहीं रहा है। शुक्रवार फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए। इसको लेकर कई छात्र भी परेशान है। पीएसईबी का कंपार्टमेंट को लेकर जारी शेड्यूल पीएसईबी की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं के कंपार्टमेंट फॉर्म भरने को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था जिसमें कक्षा दसवीं के विद्यार्थी 1150 रुपये और बारहवीं के विद्यार्थी 1500 रुपये बिना लेट फीस 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये लेट फीस के साथ 7 जुलाई, 1000 रुपये लेट फीस के साथ 14 जुलाई तथा 2000 रुपये लेट फीस के साथ 21 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं बिना लेट फीस के साथ सात जुलाई तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। बिना लेट फीस लिए तिथि आगे बढ़ाएं : एसके चावला पंजाब प्राइवेट स्कूल आर्गेनाइजेशन के जिला प्रधान एसके चावला व एग्जिक्यूटिव सदस्य राजीव थापर ने कहा कि पोर्टल छह दिन से बंद है। ऐसे में पीएसईबी को चाहिए कि बिना लेट फीस लिए कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। विद्यार्थी लगातार स्कूलों से संपर्क कर रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल चल नहीं रहा, कैसे फॉर्म भरें। इसकी जानकारी उपलब्ध हो।

Edited By: Narender Sanwariya