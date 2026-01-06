PRTC कर्मियों का तगड़ा प्रदर्शन, लुधियाना बस स्टैंड पर 2 घंटे धरना; जेल में बंद साथियों की रिहाई की मांग

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पीआरटीसी कर्मियों ने अपनी मांगों ओर जेल में बंद कर्मियों को रिहा करने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर गेट रैली की। इस मौके पर कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि कच्चे कर्मियों को पक्का नहीं किया गया है।