PRTC कर्मियों का तगड़ा प्रदर्शन, लुधियाना बस स्टैंड पर 2 घंटे धरना; जेल में बंद साथियों की रिहाई की मांग
पीआरटीसी कर्मियों ने लुधियाना बस स्टैंड पर अपनी मांगों और जेल में बंद साथियों की रिहाई के लिए दो घंटे का प्रदर्शन किया। प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बताया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पीआरटीसी कर्मियों ने अपनी मांगों ओर जेल में बंद कर्मियों को रिहा करने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर गेट रैली की। इस मौके पर कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि कच्चे कर्मियों को पक्का नहीं किया गया है।
इसके अलावा किलोमीटर स्कीम बंद करने की मांग पूरी नहीं की। पिछले दिनों जेल में बंद कर्मियों को रिहा नहीं किया गया। जो कि पीआरटीसी प्रबंधकों और सरकार ने पूरी नहीं की । इसके चलते ही प्रदर्शन किया है । ये प्रदर्शन दो घंटे चलेगा।
