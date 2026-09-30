लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में कंडक्टर की मौत

संवाद सूत्र, दोराहा (लुधियाना)। दोराहा जीटी रोड पर बुधवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली से लुधियाना आ रही पीआरटीसी की बस मैकडानल्ड के नजदीक आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कंडक्टर सुखपाल सिंह की मौत हो गई, जबकि तीन यात्री घायल हो गए।

हादसे में बस का एक हिस्सा चकनाचूर हो गया। दोराहा थाना के एसएचओ चरणजीत सिंह के अनुसार बस चालक हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह बस लेकर दिल्ली से लुधियाना आ रहा था। बस में 15 लोग सवार थे। दोराहा जीटी रोड पर मैकडानल्ड के सामने पहुंचे तो तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बिना इंडिकेटर दिए हुए ट्रक मोड़ दिया।