Ludhiana: परिवार का झगड़ा निपटाने गए पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला और वर्दी फाड़ी, तीन लोगों पर मुकदमा

जगराओं, जागरण संवाददाता: बुजुर्ग द्वारा उसके लड़को द्वारा मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल देने के संबंध में दी गई शिकायत पर एएसआई और कांस्टेबल उनके घर पहुंचे तो शिकायतकर्ता के लडक़ों ने दोनों पुलिस कर्मचारियों से बुरी तरह से मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। इस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ थाना सिटी रायकोट में इरादा कत्ल और अन्य धारायों तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना सिटी रायकोट से सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि एएसआई लक्ष्मण सिंह ने दी शिकायत में कहा कि वह थाना सिटी रायकोट में बतौर सहायक थानेदार तैनात है। उसकी ड्यूटी पीसीआर पर लगी हुई थी। उन्हें 3 जुलाई को सुबह 10 बजे बहादुर सिंह निवासी जोहलां रोड दशमेश नगर रायकोट ने शिकायत दी कि उसका लडका हरदीप सिंह मुझे तंग परेशान करता है और मारपीट करता है। जिसने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया है और अंदर से कुंडी लगा ली है। इस केस में दरखास्त के संबंध में एएसआई लक्ष्मण सिंह और सीनियर कांस्टेबल हरप्रीत सिंह मोटरसाइकिल पर बहादुर सिंह के घर पहुंचे तो बहादुर सिंह घर के बाहर खड़ा था। जिसने अपने लड़कों को आवाज मारकर दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शोर मचाने पर हथियारों समेत मौके से फरार हो गए इसके बाद बहादुर सिंह ने धक्का मारकर गेट खोल दिया, तो अंदर से हरदीप सिंह और उसका भाई जगदीप सिंह और उनका चाचा हरदीप सिंह हमें देखकर तैश में आ गए। हरदीप सिंह ने लोहे की पाइप से एएसआई लक्ष्मण सिंह पर हमला किया जिससे वह नीचे गिर गया। जगदीप सिंह ने उसके मुंह और नाक पर तीखी तेजधार कोई चीज मारी और इसके चाचा हरदीप सिंह ने ललकारते हुए कहा कि इन्हें छोड़ना मत। हरदीप सिंह और जगदीप सिंह ने हमारी बुरी तरह से मारपीट की और हमारी वर्दी फाड़ दी। शोर मचाने पर वह लोग हथियारों समेत मौके से फरार हो गए।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN