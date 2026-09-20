लुधियाना में निहंगों ने सड़क पर बाइक खड़ी कर लगाया जाम, देह व्यापार व नशे के खिलाफ प्रदर्शन; पुलिस ने लिया हिरासत में

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना बस स्टैंड के नजदीक रविवार रात करीब 10 बजे उस समय हंगामा हो गया, जब दो निहंगों ने अपनी बाइक सड़क के बीच खड़ी कर जाम लगा दिया। दोनों ने बस स्टैंड पुल से लेकर प्रीत पैलेस तक यातायात बाधित कर दिया। सड़क पर धरना लगाए जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

निहंग बाल सिंह खालसा का आरोप लगाते बताया कि वो ऑटो ड्राइवर है । उनका कहना है कि बस स्टैंड के आसपास देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है। इसके अलावा इलाके में नशा बिक रहा है और रात के समय बसों से आने वाली सवारियों को लूट का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।

इसी से नाराज होकर दोनों ने सड़क के बीच बाइक खड़ी कर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों निहंगों को समझाने का प्रयास शुरू किया।