लुधियाना में निहंगों ने सड़क पर बाइक खड़ी कर लगाया जाम, देह व्यापार व नशे के खिलाफ प्रदर्शन; पुलिस ने लिया हिरासत में
लुधियाना बस स्टैंड के पास दो निहंगों ने सड़क जाम कर देह व्यापार, नशाखोरी और लूटपाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया।
HighLights
दो निहंगों ने लुधियाना बस स्टैंड पर सड़क जाम की।
देह व्यापार, नशाखोरी और लूटपाट के खिलाफ किया प्रदर्शन।
पुलिस ने हस्तक्षेप कर निहंगों को हिरासत में लिया, जाम खुला।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना बस स्टैंड के नजदीक रविवार रात करीब 10 बजे उस समय हंगामा हो गया, जब दो निहंगों ने अपनी बाइक सड़क के बीच खड़ी कर जाम लगा दिया। दोनों ने बस स्टैंड पुल से लेकर प्रीत पैलेस तक यातायात बाधित कर दिया। सड़क पर धरना लगाए जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
निहंग बाल सिंह खालसा का आरोप लगाते बताया कि वो ऑटो ड्राइवर है । उनका कहना है कि बस स्टैंड के आसपास देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है। इसके अलावा इलाके में नशा बिक रहा है और रात के समय बसों से आने वाली सवारियों को लूट का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।
इसी से नाराज होकर दोनों ने सड़क के बीच बाइक खड़ी कर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों निहंगों को समझाने का प्रयास शुरू किया।
पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायतें सुनीं और यातायात सुचारु करवाने की कोशिश की। खबर लिखे जाने तक पुलिस दोनों को धरना समाप्त करने के लिए समझा रही थी। लेकिन जब वो नहीं समझे तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और रात 10:54 पर जाम खुलवाया गया। इस दौरान करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया।