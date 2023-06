Monsoon in Punjab: पंजाब के कई जिलों मे दिखा मानसून का असर, साउथ वेस्ट को छोड़कर कई हिस्सों में हुई बारिश

Monsoon in Punjabहिमाचल प्रदेश के बाद मानसून ने पंजाब में भी दस्तक दे दी है। मंगलवार को पंजाब के कई जिलों में हल्की से माध्यम बारिश हुई है। जबकि कई जिलों में दोपहर बादल छाएं रहे और बूंदाबांदी हुई। वहीं बुधवार को कई जिलों में तेज हवाओं के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वीरवार और शुक्रवार को कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

पंजाब के कई जिलों मे दिखा मानसून का असर

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Monsoon in Punjab: हिमाचल प्रदेश के बाद मानसून ने पंजाब में भी दस्तक दे दी है। मानसून ने लगभग पूरे पंजाब को कवर कर लिया है। मंगलवार को पंजाब के कई जिलों में हल्की से माध्यम बारिश हुई है। जबकि कई जिलों में दोपहर बादल छाएं रहे और बूंदाबांदी हुई। हालांकि, बीच-बीच में तेज धूप भी निकली है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार चंडीगढ़ में 4.4 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 3.2 मिलीमीटर, एसबीएस नगर में 0.5 मिलीमीटर और रोपड़ में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम में भी हुई गिरावट उधर लुधियाना में भी कई इलाकों में दोपहर एक बजे के बाद से बूंदाबांदी व हल्की वर्षा हुई। बारिश की वजह से ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जबकि सामान्य तौर पर जून के आखिरी सप्ताह में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की प्रमुख डॉ. पवनीत किंगरा के मुताबिक साउथ वेस्ट को छोड़कर मानसून ने पूरे पंजाब को कवर कर लिया है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बुधवार तक साउथ वेस्ट एरिया को भी मानसून कवर कर लेगा। बुधवार को पंजाब के कई जिलों में तेज हवाओं के बीच हल्की के मध्यम बारिश होने की संभावना है। वीरवार और शुक्रवार को पंजाब के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। डा. किंगरा के अनुसार पंजाब में सामान्य तौर पर मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में आता है, लेकिन इस बार पांच दिन पहले ही मानसून आ गया है।

Edited By: Preeti Gupta