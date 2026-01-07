खलिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, पंजाब पुलिस ने लुधियाना के दो आरोपित पकड़े
पंजाब पुलिस की SSOC ने लुधियाना में दो युवकों को गिरफ्तार कर विदेशी खालिस्तानी हैंडलरों द्वारा रची गई टारगेट किलिंग की साजिश को नाकाम किया। आरोपितों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए लुधियाना के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विदेशी हैंउलरों के इशारों पर टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम देने की फिराख में थे। SSOC एसएएस नगर ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के साथ मिलकर यह कार्रवाई की।
डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 9 एमएम की एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपित विदेश-आधारित हैंडलरों, विशेषकर यूके और जर्मनी में सक्रिय खालिस्तान कमांडो फोर्स (KCF) से जुड़े कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में थे।
पुलिस के अनुसार, इन आरोपितों को पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था।
लुधियाना में कर रहे थे रेकी
जांच से यह भी पता चला है कि दोनों आरोपितों ने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर लुधियाना में कई सरकारी दफ्तरों और प्रमुख स्थलों की रेकी (निगरानी) की थी। यह रेकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसके तहत चुनिंदा लोगों और ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को कुछ और व्यक्तियों से संबंधित जानकारी जुटाने और भविष्य की कार्रवाई की तैयारी करने का काम भी सौंपा गया था।
आरोपितों के लिंक खोज रही पुलिस
उनकी गतिविधियों को लेकर कई डिजिटल और संचार माध्यमों की जांच की जा रही है, ताकि उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक यानी संपर्क और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस मामले में थाना SSOC, SAS नगर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीमें अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों की तलाश में जुट गई हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि राज्य में कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की आतंकी या संगठित आपराधिक साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
