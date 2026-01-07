खलिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, पंजाब पुलिस ने लुधियाना के दो आरोपित पकड़े

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए लुधियाना के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विदेशी हैंउलरों के इशारों पर टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम देने की फिराख में थे। SSOC एसएएस नगर ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के साथ मिलकर यह कार्रवाई की।

डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 9 एमएम की एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपित विदेश-आधारित हैंडलरों, विशेषकर यूके और जर्मनी में सक्रिय खालिस्तान कमांडो फोर्स (KCF) से जुड़े कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में थे।