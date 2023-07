Ludhiana News बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि बाढ़ ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है। यह अच्छी बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। मगर सरकार के नुमाइंदे राहत कार्यों में जुटे जवानों की बेडियों को फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

बाढ़ के लिए सुनील जाखड़ ने सरकार को ठहराया जिम्‍मेदार, कहा- पानी छोड़ने से पहले नहीं लिया गया जायजा

लुधियाना, दिलबाग दानिश। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुनील जाखड़ यहां भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे है। इस समय उनका स्वागत ढोल की थाप पर और पटाखे बजाकर किया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाईं और उनका स्वागत किया है। इसके बाद उनकी तरफ से प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। इस मीटिंग में जिला अध्यक्षों के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बाढ़ ने पूरे प्रदेश को किया प्रभावित- जाखड़ बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि बाढ़ ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है। यह अच्छी बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। मगर सरकार के नुमाइंदे राहत कार्यों में जुटे जवानों की बेडियों को फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश के दिनों में प्रत्येक वर्ष हालात बिगड़ते हैं, मगर यह नुकसान मौजूदा सरकार की नालायकी की वजह से हो रहा है। पानी छोड़ते वक्‍त नहीं लिया गया जायजा कारण साफ है कि जब प्रबंध करने थे तो मुख्यमंत्री और अन्य नेता पंचकुला में वोट मांग रहे थे। जाखड़ ने आरोप लगाया कि जिस तरह से हरी के पत्तन में जाकर सरकार के नुमाइंदों ने एक दम से फलड गेट खोलकर ढ़ाई लाख क्यूसिक पानी छोड़ा और इसका जायजा नहीं लिया कि क्या दरिया और सहयोगी नदियां इसे झेल पाएंगीं। इस वजह से फिरोजपुर और जीरा में स्थिति बिगड़ी है। केंद्र द्वारा सहायता मुहैया करवाने पर सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साफ कह रहे हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो केंद्र को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अभी मुआवजे की बात भी बाद में होनी है पहले तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन और दूसरे खान पान का सामान मुहैया करवाएं।

Edited By: Himani Sharma