लुधियाना में अचानक मौसम ने करवट ली है। मंगलवार को अधी रात अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई है। शहर में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चल रही है। इस समय बारिश शहर के चंडीगढ़ रोड की तरफ हो रही है। पंजाब में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा रहा था लेकिन आज मौसम में बदलाव हुआ है

Ludhiana Rain news: लुधियाना में आधी रात अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई बारिश

