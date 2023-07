पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार की सुबह एक घर से तीन शव बरामद हुए। मां बेटे और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच की और 12 घंटे में ही केस को सुलझा लिया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रिपल मर्डर के पीछे पड़ोस में रहने वाले नशेड़ी का हाथ है।

लुधियाना पुलिस ने सुलझाया ट्रिपल मर्डर केस, पड़ोसी नशेड़ी ने दिया वारदात को अंजाम

Your browser does not support the audio element.

लुधियाना, जागरण संवाददाता। शहर के सलेमटाबरी एरिया के न्यू जनता नगर के घर में मां, बेटे और पत्नी की निर्मम हत्या के मामले को पुलिस ने 12 घंटे बाद सुलझा लिया है। उनके शव दो दिन बाद घर में मिले थे, सास बहु के शव बेड पर तो पास में ही व्यक्ति का शव फर्श पर मिला था। हत्या को हादसा बनाने के लिए आरोपित ने चूल्हे से गैस छोड़ी थी और शवों के पास अगरबत्ती जलाई थी, ताकि इससे घर में आग लग जाए और सब कुछ राख हो जाए। घर के सभी दरवाजे बंद मिले थे। पुलिस ने दोपहर बाद ही आस पड़ोस के नशेड़ियों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। सुबह ही डीजीपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ट्रिपल मर्डर केस को लुधियाना पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपितों ने सबूत मिटाने के प्रयास किए थे, मगर पुलिस की एक्सपर्ट टीमों ने जांच के बाद इसे सुलझा लिया है। अभी कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है कि हत्या किसने क्यों की थी। मगर सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे पड़ोस में रहने वाला एक नशेड़ी है। शुक्रवार की सुबह मिले थे शव जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय चमन लाल, अपनी मां चरण कौर और पत्नी सुरिंदर कौर के साथ सलेमटाबरी के न्यू जनता नगर में रहते थे। उसके चारों बेटे अलग-अलग देशों में रह रहे हैं। शुक्रवार सुबह दस बजे के करीब दूध डालने के लिए दूधिया पर आया था और उसने जब दरवाजा खटकाया तो अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। दूधिया के अनुसार, वह वीरवार को भी आया था और किसी ने दूध नहीं लिया। इससे पहले घर में काम करने वाली महिला भी घर पर आई थी और उसके लिए भी दरवाजा नहीं खोला गया था। दूधिया ने घर के मालिक को इस संबंधी जानकारी दी। मोहल्ले के लोग एकत्र हुए और एक युवक को दीवार फांदकर अंदर भेजा गया, जिसने देखा कि घर के एक कमरे में खून से लथ पथ शव पड़े हुए थे। उसने दरवाजे खोले तो लोग अंदर गए। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धु, जेसीपी सौम्या मिश्रा, डीसीपी हरमीत सिंह हुंदल समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की तो घर के अंदर गैस की बदबु पाई गई और शवों के पास ही एक जली हुई अगरबत्ती भी मिली थी।

Edited By: Rajat Mourya